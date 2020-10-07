Калининград подключился к экологическому проекту Теlе2 «Переплавка»

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Использованные телефоны относятся к категории электронного мусора. В состав современного смартфона входят пластик, медь, цветные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные материалы, такие как свинец, литий, хром. При этом пользователи обновляют мобильные телефоны чаще других устройств, они накапливаются у потребителей. По результатам опроса, 86% людей в России готовы к переработке мусора, если процесс будет прост и понятен. Однако зачастую они не знают, что мобильные телефоны тоже нужно перерабатывать.

Tele2 запустила первый операторский экопроект «Переплавка», чтобы объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить клиентов всех операторов утилизировать их правильно. При этом компания не просто привлекает внимание к проблеме, Tele2 создает инфраструктуру, чтобы любой человек мог сдать в переработку старый смартфон там, где ему удобно.

Смартфон уже давно стал нашим «окном» в мир: мы общаемся с друзьями и близкими, смотрим кино, ходим в магазины онлайн, совершаем банковские операции в сети. Но есть и обратная сторона – в виде растущего количества электронных отходов, - рассказала Инна Походня, директор по маркетингу Tele2. - Ежегодный объем электронных отходов по своей массе превышает все когда-либо построенные коммерческие авиалайнеры. И всего 20% из них утилизируется. Подход Tele2 – не только привлекать внимание к важным проблемам, но и предлагать варианты их решения. Именно поэтому мы сделали проект «Переплавка» федеральным и увеличили срок его действия до года. Мы верим, что, запустив экологическую инициативу в масштабе страны, мы сделаем большой вклад в решение проблемы утилизации электронных отходов в России.

Сегодня специальные боксы установлены в 579 салонах связи по всей России. По мере наполнения боксов Tele2 будет отправлять телефоны на переработку в Корпорацию Экополис – единственный в России комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования.

Поддержать «зеленую» инициативу и сдать старый телефон в переработку можно будет в течение года.

Всем, кто сдаст старое устройство в утилизацию до 1 ноября, Tele2 сделает подарок: сертификат на 1500 рублей на покупку смартфона в салонах связи оператора, а своим клиентам – еще и 10 Гб быстрого мобильного интернета.