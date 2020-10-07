В калининградскую «Балтику» перешел защитник из клуба Премьер-лиги

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Калининградская «Балтика» и клуб «Сочи», выступающий в российской Премьер-лиге, достигли об аренде до окончания сезона-2020/2021 защитника Игоря Юрганова.

Как сообщает пресс-служба нашего клуба, новобранцу «Балтики» 26 лет, он является воспитанником сибирского футбола. С 12 лет занимался в ДЮСШ «Запсиб» Новокузнецка (Кемеровская область). В профессиональном футболе Игорь дебютировал 12 мая 2012 года. Выступал за «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк), «Иртыш» (Омск), «Сибирь-2» (Новосибирск), «Авангард» (Курск), «Волгарь» (Астрахань), «Динамо» (Санкт-Петербург), ФК «Сочи» и ФК «Тамбов».

Провел 73 игры в ФНЛ, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи. В российской Премьер-лиге Игорь сыграл 16 матчей.

Выступать за «Балтику» Юрганов будет под номером 20.