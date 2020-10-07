В Немане женщина с камнем в руке угрожала расправой 13-летней школьнице

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В Немане на местную жительницу завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Восточной. Сын злоумышленницы пожаловался матери, что другие дети обижают его и насмехаются.

«Женщина решила поговорить с обидчиками своего ребенка, однако несовершеннолетние никак не отреагировали на замечание горожанки. Разозлившись, что дети кривляются и не воспринимают её всерьез, подозреваемая схватила камень и стала угрожать расправой одной из девочек – 13-летней школьнице», - рассказали в полиции.

Инспекторы ПДН опросили всех ребят и вскоре выяснили личность злоумышленницы и адрес её проживания. Горожанке грозит до двух лет лишения свободы.