HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Калининграде в начале октября

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Аналитики HeadHunter Северо-Запада составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в Калининградской области в начале октября.

По данным исследования, самую высокую зарплату в регионе сейчас предлагают Директору по маркетингу и развития бизнеса – от 250 000 до 250 000 руб. на руки. От 200 000 до 350 000 руб. (правда, до вычета НДФЛ) может рассчитывать руководитель направления Machine learning.

Также среди самых высокооплачиваемых вакансий второй механик на СТР (от 200 000 руб. до вычета НДФЛ), Senior PHP разработчик (от 180 000 руб. на руки) и Веб-разработчик (Senior) – решения для видео и стриминга (от 180 000 руб. на руки).

При этом, в вакансиях на hh.ru средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в Калининградской области в сентябре составила 35 000 рублей, что совпадает с зарплатным предложением в вакансиях сентября 2019 года.