Калининградец отсудил более 100 тыс рублей за упавшее на машину дерево

. Фото: Александр Подгорчук

Житель Калининграда отсудил материальный ущерб за упавшее на е машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба Гурьевского районного суда.

В апреле прошлого года мужчина ехал по автодороге «Октябрьское-Лозняки» и на его машину упало придорожное дерево. Материальный ущерб оценили в 113 тысяч рублей.

Ответственным за содержание этой дороги было госпредприятие «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 1». На суде представители компании заявили, что дерево упало в результате пожара на обочине. Однако суд установил, что дерево было сухим, трухлявым выгорело внутри из-за пала травы, и в результате упало.

Суд взыскал с предприятия ущерб в размере 93 266 рублей 08 копеек, расходы по составлению экспертного заключения - 4 715 рублей, расходы по оплате гос пошлины в сумме 2 997 рублей 98 копеек, расходы на оплату юридических услуг в размере 13 000 рублей.