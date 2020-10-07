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Бывшая сити-менеджер Калининграда станет вице-премьером Крыма

Кандидатуру Светланы Мухомор утвердили депутаты Госсовета
Виктор Сергеев
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Фото: "КП" Архив

Кандидатура бывшей главы администрации Калининграда Светланы Масловой (Мухомор) согласована на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Как сообщает «ТАСС», соответствующее решение в среду приняли депутаты Госсовета республики на сессии в среду, 7 октября.

По данным издания, за кандидатуру Масловой (Мухомор) проголосовал 71 депутат Госсовета Крыма.

Напомним, Светлана Мухомор с 2008 до 2010 года занимала пост замглавы Калининграда. С 2010 по 2012 год она была сити-менеджером областного центра.