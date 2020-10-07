В небе над Балтийском заметили уникальную красную радугу

. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Над Балтийском в небе заметили так называемую монохромную или красную радугу – достаточно редкую вариацию привычной нам радуги. Фото очевидцы выложили в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в «ВКонтакте».

«Процесс ее формирования идентичен процессу формирования нормальной радуги ( отражение/преломление света в каплях воды). Главное отличие состоит в том, что для формирования монохромной радуги Солнце должно находиться близко к горизонту», - говорится в сообщении.

Один из очевидцев рассказал, что радуга на мгновение стала двойной и разноцветной, но очень быстро исчезла.