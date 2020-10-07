В Калининграде хотят установить памятник Гофману

Калининградцы и гости города могут принять участие в сборе средств на установку памятника. Сбор проводят в фойе музея. Фото: Александр КАТЕРУША

На территории Калининградского историко-художественного музея хотят установить памятник известному сказочнику Гофману. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе музея, работу готов выполнить петербургский скульптор, член Союза художников России Дмитрий Новаков.

«Сначала памятник создавался в глине, потом переводился в гипс. Работа заняла три года. Гипсовая модель безупречно проработана, подготовлена для дальнейшего перевода в металл и высоко оценена Правлением Санкт-Петербургского Союза художников», - сказали кураторы проекта.

Бюст хотят отлить в бронзе и установить на гранитном постаменте напротив музея.

- Я очень жду продолжения работ над памятником. Уверен, что установка его в Калининграде станет серьезным культурным событием и успехом для всех участвующих. Очень жду, - сказал Дмитрий Новаков.

Калининградцы и гости города могут принять участие в сборе средств на установку памятника. Сбор проводят в фойе музея.

Отметим, в Калининграде нет памятника Гофману, установлен только небольшой валун в районе улицы Шевченко (бывшая Французская улица), где некогда находился дом писателя.