Фотограф из Калининграда заснял на видео любопытную лосиху

В одном из лесов Калининградской области фотограф Денис Штейн сумел снять на видео любопытную лосиху. Ролик он выложил в соцсетях.

«С разницей в два года - в 2018 и 2020 году - мне удалось заснять двух забавных лосих, которые проявляли крайнее любопытство при встрече с дроном. В 2018 году я встретил лосиху, которая уже стала известна на весь мир, благодаря своей попытке потрогать дрон своей мордочкой, а через год я заснял ее в том же месте, но уже с очаровательным малышом. В 2020 году я встретил новую лосиху и она также проявила интерес к "жужжащему роботу", но все же она предпочла не приближаться к непонятному объекту», - рассказал Денис.

Он отметил, что лосихи, при проявлении крайнего любопытства, очень забавно складывают свои ушки.