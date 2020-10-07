Калининградец торговал амфетамином в подъезде собственного дома

В Калининграде сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинградскому району задержали мужчину, когда он занимался продажей запрещенных наркотических веществ в подъезде своего дома.

- Оперативники изъяли у подозреваемого наркотические средства, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - В ходе обыска в его квартире было обнаружено 2,4 грамма амфетамина, что является крупным размером.

В отношении наркоторговца возбуждены уголовные дела по 3-й и 4-й части статьи «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. На время следствия мужчина заключен под стражу.