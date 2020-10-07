В ДТП на Второй эстакаде пострадала женщина-водитель

ДТП на Второй эстакаде Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде на Второй эстакаде в ночь с 6 на 7 октября произошло ДТП с участием автомобилей «Опель» и «Лада Веста». Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Калининградской области, столкнулись автомобили в 1 час 15 минут.

- При подъеме на Второйой эстакадный мост с Московского проспекта в направлении улицы Фрунзе автомобиль марки «Опель» под управлением 33-летней женщины-водителя при выезде со второстепенной дороги не выполнил требование знака «Уступите дорогу» и допустила столкновение с автомобилем марки «Лада Веста» под управлением 25-летнего водителя, - уточняют подробности в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» получила телесные повреждения.