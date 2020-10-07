В Калининграде пройдет месячник по благоустройству

В Калининграде с 12 октября по 11 ноября пройдет осенний месячник по благоустройству городских территорий. Как сообщает пресс-служба мэрии города, участие в нем примут все комитеты мэрии города и подведомственные им организации и предприятия. Кроме того, к мероприятию администрация намерена привлечь предпринимателей.

- Владельцы и арендаторы торговых объектов должны привести в порядок, как сами объекты торговли, так и прилегающие к ним территории, - сообщает пресс-служба мэрии.

В итоге, «Калининградтеплосеть» займется восстановлением благоустройства после работ, проведенных на инженерных коммуникациях, «Калининградская служба заказчика», МКП «Калининград-ГорТранс» и МБУ «Чистота» займутся очисткой от афиш и объявлений фонарных столбов, опор электротранспорта и остановочных павильонов. «Дирекция ландшафтных парков», «Центральный парк культуры и отдыха», и «Калининградский Зоопарк» должны будут организовать работы по уборке территорий парков.