В Калининграде на улице Дзержинского столкнулись две легковушки – потребовалась помощь спасателей

ДТП на Дзержинского Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде вечером в среду 7 октября произошло столкновение двух легковушек на улице Дзержинского. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, ДТП произошло в 19:30 на перекрестке с улицей Муромской, и для ликвидации его последствий потребовалась помощь спасателей.

Автомобили столкнулись ровно по центру проезжей части, от удара у одного из них отлетел бампер и открылся капот. Второй также получил сильную вмятину.

На место прибыла пожарный расчет из пожарно-спасательной части №3. К счастью, пострадавших не было.