В Балтийске восстановят здание кинотеатра «Шторм»

Предполагается, что после реконструкции бывший кинотеатр будет выглядеть так Фото: Администрация Балтийского муниципального района

Власти Балтийска, наконец, решили реконструировать здание кинотеатра «Шторм», на данный момент заброшенное и уже несколько раз горевшее. Как сообщает администрация муниципалитета, отдел архитектуры и градостроительства подготовил эскизный проект на реконструкцию.

- Проектом предусмотрен демонтаж пристройки с правой стороны здания, восстановление архитектурного облика здания, замена кровли, установка оконных и дверных блоков, перепланировка и переустройство внутренних помещений, — сообщает главный архитектор Роман Самойлов. - Кроме того, планируется выполнить благоустройство прилегающей территории.

Предполагается, что в здании будет размещаться краеведческий музей, экспонаты которого расскажут о жизни и жителях послевоенного Балтийска. К проектно-изыскательским работам планируется приступить в следующем году.

Напомним, кинотеатр «Шторм» открылся в 1955 году. 7 ноября 1955 года там прошел первый киносеанс: для детей был показан фильм «Семеро смелых», а для взрослых — «Красное и черное». С 90-х в его стенах проводили различные кружки и секции.