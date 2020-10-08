В Калининградской области осужденные собрали 430 тонн картофеля

Уборка картофеля Фото: УФСИН по Калининградской области

В колонии-поселении №12 УФСИН России по Калининградской области в разгаре уборочная кампания. Как сообщает пресс-служба ведомства, силами осужденных на сегодняшний день собрано 430 тонн картофеля, 7 тонн моркови и 3,7 тонн свеклы.

- Для проведения работ трудоустроены 25 осужденных, - уточняет пресс-служба ведомства. - К 15 ноября в КП-12 всего их силами запланировано собрать 60 тонн капусты, 27 тонн свеклы и 30 тонн моркови. Собранный урожай будет использован для внутрисистемных нужд пенитенциарного ведомства.

На сегодняшний день выращиванием картофеля, свеклы, моркови и капусты занимаются в двух исправительных учреждениях области: в исправительной колонии №13 (поселок Славяновка) и в колонии-поселении №12 (поселок Славинск). Ранее на территории этих подразделений уже было собрано 27 тонн огурцов, которые в том числе были использованы для засолки. Собранный урожай позволит закрыть потребность в овощах всех исправительных учреждений региона на ближайший год.