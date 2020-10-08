Под Гвардейском грузовик сбил корову

Утром в четверг 8 октября под Гвардейском, на федеральной трассе Калининград-Черняховск произошло ДТП, в котором погибла корова. Как сообщает один из очевидцев в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария случилась сразу за заправочной станцией «Лукойл».

- Корова лежит в отбойнике, через 100 метров стоит самосвал, походу его рук дело, - пишет очевидец. – Повнимательней, пока для проезда ничего не мешает, но будут доставать - полосу займут.

- Самосвал ехал как минимум 90 км/ч, - пишет другой комментатор. - Плюс видимость (туман и сумерки).