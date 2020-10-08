В Калининграде из-за резкого торможения автобуса получили травмы несколько его пассажиров

В Калининграде из-за резкого торможения автобуса №23 пострадало несколько его пассажиров. Об этом в среду 7 октября сообщила очевидица происшествия в сообществе «Типичный Калининград».

- Водитель автобуса подверг опасности всех пассажиров, нарушив ПДД, - пишет пассажирка. - Это был центр, светофор перед зданием МФЦ. Водитель довольно быстро ехал, оставалось буквально две секунды до того, как загорится красный, и он решил резко газануть. А потом понял, что люди начали переходить дорогу и так же резко тормознул, практически впритык перед пешеходами. Думаю, все в салоне ударились либо головой, либо конечностями. У меня, к примеру, немного ободрано колено.

Одной из пассажирок, по словам калининградки, «не повезло больше всех».

- Она стояла и ни за что, видимо, не держалась. Она улетела с самого хвоста автобуса в узкий проход, упала и сильно ушиблась, - продолжает свидетельница. - Женщина в возрасте, могла вообще что-то сломать. К сожалению, в каком она сейчас состоянии мне неизвестно, т.к. она сразу вышла на Ленинском. Она сообщила, что ей больно, но, наверное, так перепугалась и была в шоке, что больше толком ничего не смогла сказать.

Происшествие, судя по опубликованной фотографии билета, случилось 6 октября после 19:00.