В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 8 октября, в течение дня не будет электричества в домах на 15-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Красносельская 32, 34, 40, 42,44, 53, 55-58,59, 63, 67а, 67б, 71а, пер. Воздушный 9-11, 12,14, ул. Глазунова 7б, пер. Радистов 2; пр-кт Победы 149; ул. Ломоносова 100а, 103, 105, 106б, 107, 111-135, 114-134, ул. Белостокская 13, ул. Гравийная 3-13 ,4-16, ул. Полецкого 101а, 87, 93-99, ул. Соколиная 2а, 2в, 4-6, 7, 11, 13, 17, 19, 25-35, 36 -40, 37, ул. Кировоградская 1, 6-10, 7а, 7-11, 17-27, 20-30, 34, ул. Б. Окружная 2-я 8, 27, 29, 30-34, 32а, 33-39, 49; ул. Серж. Колоскова 1а, 2а, 3-9, 4, 11, пер. Свободный 6-6а, пр-кт Мира 23-27.

От холодной воды с 10.00 до 15.00 отключены дома с адресами: пер. Парковый 7 корп.2 и корп.3.