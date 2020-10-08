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Происшествия

Житель Гурьевска получил 4,5 года за смертельное ДТП

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Гурьевске осудили местного жителя за ДТП с погибшим. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В марте прошлого года пьяный 26-летний мужчина на своей машине врезался в придорожное дерево. От полученных ранений 30-летний пассажир скончался на месте происшествия, второй пассажир получил тяжелые травмы.

Суд приговорил его 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Водитель посчитал приговор чрезмерно суровым и обжаловал его, апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

ДТП