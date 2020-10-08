Алиханов прокомментировал подорожание сахара в Калининграде

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Резкое подорожание сахара в Калининградской области связано с «объективными факторами». Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопросы пользователей Instagram.

Глава региона опубликовал на своей странице видеоролик об успехах агропромышленного комплекса Калининградской области. После этого жители области стали оставлять вопросы насчет роста цен на сахар.

«С ценами на продукты что тогда, не подскажите? Сахар 60 рублей, нормально?». «Очень все подорожало, и сахар и масло растительное,, и проезд. Это все за один месяц! Что дальше ждать?», - спросили у губернатора комментаторы.

По словам Антона Алиханова, на рост цен повлияли перебои поставок сахара из Белоруссии с середины августа и неурожай сахарной свеклы в России.

«Это объективные факторы, которые повлияли на цену этого конкретного товара, а не просто желание торговых сетей поднять цену на конкретный вид това. По маслу проанализируем и дадим информацию», - сообщил глава региона.