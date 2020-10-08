Федеральные эксперты проверят качество дорожного ремонта в Калининградской области

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Эксперты федерального учреждения «РОСДОРНИИ», подведомственного Министерству транспорта РФ проведут выборочный мониторинг качества дорожных работ в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В список объектов для выборочного аудита внесены 12-километровый участок а/д Калининград – Полесск, участки дороги Советск – Гусев, а также дорога Калининград – Зеленоградск.

«Специалисты проведут полный аудит качества дорожных работ, в том числе побывают на асфальтобетонных заводах, проверят геометрические параметры объектов, возьмут пробы покрытия для дальнейшей проверки их в испытательной лаборатории», - отметили в пресс-службе правительства.

Эксперты уже проконтролировали ремонт автомобильной дороги Калининград-Зеленоградск с км 9,4 по км 16,6. На объекте в этом году за 78 млн рублей отремонтировали дорожное полотно, тротуары, заменили бортовой камень на автобусных остановках.