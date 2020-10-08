Пять школьников, три студента, четыре детсадовца: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 63 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 15 пенсионеров;

- 25 работающих (шесть медицинских работников, три сотрудника правоохранительных органов; два работника образования, по одному - работник торговли, служащий, офисный сотрудник, представитель учреждения культуры, водитель, сотрудник охранного предприятия, ещё 8 человек работают в иных организациях);

- воспитанник детского сада 119 Калининград (контакт с заболевшим родственником);

- ученица лицея №49 (на изоляции по ранее заболевшему учителю);

- ученик лицея №10 г. Советска ( контакт с заболевшим родственником);

- трое воспитанников детского сада 10 Светлый (на изоляции по ранее заболевшему воспитателю);

- учащаяся школы 5 Светлого (контакт с заболевшей родственницей);

- два двухлетних ребенка ( контакт по семье);

- три студента БФУ (контакт с заболевшими родственниками);

- ученица школы 3 Калининград (контакт по семье);

- ученик лицея 23 ( контакт по семье);

- девять неработающих.

По данным оперштаба, 32 человека заболели по контакту в семье, 15 - в прочих организациях, в 16 случаях контакт не установлен.

Всего в области по состоянию на четверг, 8 октября, зарегистрировано 4903 заболевших.