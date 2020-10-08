Коронавирус за сутки выявили в 11-ти муниципалитетах Калининградской области

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 63 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 11-ти муниципалитетах.

Больше всего случаев выявлено в Калининграде – 36 случаев. По пять случаев подтверждено в Светловском и Черняховском округах, по три – в Балтийском, Правдинском, Гурьевском, Советском округах.

Два случая коронавируса выявлено в Мамоновском, Светлогорском округах, одни слуаяй – в Гусевском городском округе.