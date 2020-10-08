Министр здравоохранения: В Калининграде развернули почти тысячу коек для больных COVID-19

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В Калининградской области достаточно коечного фонда, учитывая рост заболеваемости COVID-19 и текущую госпитализацию. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- Коечного фонда более чем достаточно, есть программа перепрофилирования. У нас сегодня, так или иначе, в лечении коронавирусной инфекции принимает участие порядка девяти медицинских организаций. Это достаточно много. У нас развернуто чуть меньше тысячи коек, и мы понимаем, что 250 коек из этих развернутых стоят готовые к приему пациента, - говорит министр.

Как отметил Александр Кравченко, в регионе сейчас госпитализировано чуть менее 600 человек.