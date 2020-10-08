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Коронавирус Covid-19

В Калининград привезли большую партию препарата от коронавируса

Пока им пользуются в медицинских организациях
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Александр Кравченко.

Александр Кравченко.

Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградскую область привезли большую партию препарата «Коронавир», который используют при лечении больных новой коронавирусной инфекцией.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- Он [препарат] есть у нас в медицинских организациях. Мы закупили довольно крупную партию, «Коронавир» он у нас называется, это коммерческого название препарата, который у нас конкретно есть. Препарат в достаточном количестве, он используется – сказал Александр Кравченко.

Министр не смог уточнить, есть ли новый препарат в аптеках Калининграда.