В Калининград привезли большую партию препарата от коронавируса

Александр Кравченко. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградскую область привезли большую партию препарата «Коронавир», который используют при лечении больных новой коронавирусной инфекцией.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- Он [препарат] есть у нас в медицинских организациях. Мы закупили довольно крупную партию, «Коронавир» он у нас называется, это коммерческого название препарата, который у нас конкретно есть. Препарат в достаточном количестве, он используется – сказал Александр Кравченко.

Министр не смог уточнить, есть ли новый препарат в аптеках Калининграда.