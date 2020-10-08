Сборная области по кёрлингу спорта глухих выиграла чемпионат России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Сборная Калининградской области по кёрлингу спорта глухих выиграла чемпионат России. Турнир среди атлетов с нарушением слуха прошел в Челябинске.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Калининградскую область представили два коллектива, но максимального результата добилась женская сборная, которая выиграла девять матчей из девяти возможных с общим счётом 68:25.

Обыграв на квалификационном этапе соперниц из Томска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ижевска и Москвы (9:5, 6:1, 9:1, 6:4, 10:4, 4:3), калининградки выиграли четвертьфинал у сборной Новосибирска со счётом 13:2. Затем в полуфинале сыграли 6:3 с Санкт-Петербургом и прошли в решающий матч за титул, где одолели москвичек со счётом 5:2.

Это уже второй титул у калининградского адаптивного кёрлинга с 2013 года. Тогда наша женская сборная из региональной спортивной школы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта первенствовала на домашнем чемпионате страны, который проводился на ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса в Светлогорске.