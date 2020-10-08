Полиция задержала двоих калининградцев за серию краж из дачных домиков

В Калининграде полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в серии краж из дачных домиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое безработных уголовников совершили две кражи в СНТ «50 лет Октября». Их добычей стали электроинструменты, бытовая техника - телевизор, газовая плитка, постельное бельё и коллекционные шампура.

«Подозреваемые проникали в домики путём взлома оконных рам. После совершения преступления часть похищенного имущества 42-х и 41-летний мужчины складировали в квартире одного из злоумышленников, остальные вещи сдали в ломбард», - рассказали в полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, полиция устанавливает другие эпизоды, в которых могут быть замешаны задержанные.