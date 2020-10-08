В Калининграде почти 2,5 тыс человек остаются под меднаблюдением из-за коронавируса

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В Калининградской области по состоянию на четверг, 8 октября, 2491 человек остается под медицинским наблюдением из-за коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Сейчас в области на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 232 238 человек, из них выявлено 4 903 случая заражения. С начала пандемии выздоровели 3498 человек, 89 человек умерли.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в Калининградской области было подтверждено 63 случая коронавирусной инфекции в 11-ти муниципалитетах.