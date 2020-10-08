В Калининграде компанию оштрафовали на 1 млн за учредителя-взяточника

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В Калининграде оштрафовали строительную компанию за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Учредитель компании попался на даче взятки в размере 55 тысяч рублей некоему должностному лицу бюджетного учреждения за «гладкое» подписание актов выполненных работ по реконструкции здания. На мужчину завели уголовное дело по статье «Дача взятки», сейчас идет расследование.

Также по данному факту было возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». За это правонарушение компанию оштрафовали на 1 млн рублей.