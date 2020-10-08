Опубликована программа фестиваля «Балтийские сезоны» в Калининграде

XVII Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» пройдет в Калининграде с 3 ноября по 8 декабря. С гастролями выступят прославленные театры и ведущие творческие вузы страны, которые покажут спектакли известных современных режиссеров России, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ознакомиться с программой фестиваля можно здесь.

На сценах драматического и музыкального театров свои работы представят Владимир Панков, Сергей Пускепалис, Александр Баргман, Иван Вырыпаев и Никита Владимиров, Татьяна Пышнова и Валерий Гаркалин.

Программа включает в себя спектакли по произведениям как российских, так и зарубежных классиков: лауреата Государственной премии СССР Федора Абрамова, польских драматургов Ингмара Вилквиста и Славомира Мрожека, ирландского драматурга, номинированного на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, Мартина Макдонаха. На фестивале также зрители увидят спектакли по пьесам современных российских драматургов – Евгения Гришковца, Анны Матисон, Ивана Вырыпаева.

В «Балтийских сезонах-2020» участвуют МХТ им. А.П. Чехова, Московский театр «Современник», Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской, Центр драматургии и режиссуры (г. Москва), Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина, Российский институт театрального искусства (ГИТИС).

Программа 17-го Фестиваля искусств «Балтийские сезоны» состоит из двух частей – «Современная классика» из спектаклей ведущих театров России и «Будущее театра. Плоды просвещения» из лучших спектаклей творческих вузов страны.