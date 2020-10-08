Калининградцу грозит до 5 лет колонии за 10 спиленных дубов

В Нестерове будут судить местного жителя, которого обвиняют в краже деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Весной этого года 38-летний безработный мужчина в районе поселка Пугачево незаконно спилил 10 сухостойных дубов. Ущерб оценили в 19 тысяч рублей.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба». Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.