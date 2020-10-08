Стало известно, сколько врачей в Калининграде заболели COVID-19

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В Калининградской области всего с начала пандемии заболело 102 врача, 165 сотрудников из разряда среднего медицинского персонала и 116 человек прочего персонала из медорганизаций.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- У нас к счастью нет всплеска, который был весной, когда больницы приходилось закрывать, в том числе из-за того, что медики болели десятками. У нас в сентябре-августе инфицированными были выявлены 17 врачей и 15 медсестер. Их диагностировали, отстранили от работы, пролечили и, еще не всех вернули в строй, но вернем, - говорит Александр Кравченко и отмечает, что «рутинные обследования медработников» проходят постоянно. Особое внимание к тем, кто работает с потоком пациентов с улицы и к работникам «красной зоны».

Как рассказал министр, с начала пандемии мы потеряли четырех врачей.

- Это все врачи очень важные для нас, врачи, работавшие на передовой. В основном это анастезиологи-реаниматологи, которые лечили самый тяжелый контингент. Они брали такую вирусную нагрузку, что, несмотря на все ресурсы и усилия, которые мы прилагали, этих людей мы потеряли, - сказал Александр Кравченко.