В Немане судят продавца за неоднократную продажу спиртного подросткам

В Немане будут судить местную жительницу, которая неоднократно продавала алкоголь несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Продавщицу магазина ранее привлекали к административной ответственности за продажу спиртного подросткам. Однако женщина не сделала выводов и в июле вновь продала выпивку 17-летнему местному жителю.

На нее завели уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно». Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.