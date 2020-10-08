В Калининграде очевидцы помогли задержать пьяного пенсионера на «Фольксвагене»

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В Калининграде очевидцы помогли инспекторам ГИБДД задержать пьяного водителя. Как сообщили «Комсомолке» в региональном управлении Госавтоинспекции, инцидент произошел на Московском проспекте около 12 часов.

Получив информацию, автоинспекторы выехали на место и обнаружили разыскиваемый «Фольксваген» недалеко от улицы Грига.

«Выяснилось, что водители, которые двигались не далеко от нетрезвого водителя, заметили неадекватное поведение пожилого мужчины и попросили его остановиться», - рассказали в ГИБДД.

В ходе проверки выяснилось, что 20 сентября 60-летнего водителя уже останавливали инспекторы и составили на него протокол за отказ от медосвидетельствования.

«На этот раз мужчина прошел медосвидетельствование, которое показало превышение содержания алкоголя почти в десять раз больше максимально допустимого», - добавили в ГИБДД.

На водителя составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. «Фольксваген» был задержан и помещен на специализированную стоянку.