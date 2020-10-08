В Калининграде 150 безработных устроили на общественные работы

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В Калининградской области к общественным работам приступили 149 безработных, еще 94 работника, находящихся под риском увольнения, обеспечены временными работами. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

В ближайшее время программой смогут воспользоваться еще порядка 600 человек.

«Устроенные на общественные и временные работы получают все социальные гарантии: сохранение статуса безработного и права на получение пособия по безработице, оформление по Трудовому кодексу РФ, гарантированную выплату заработной платы не ниже МРОТ, а также по желанию возможность дальнейшего трудоустройства на месте общественных или временных работ», - подчеркнула министр социальной политики Анжелика Майстер.

Такие места организованы на 47 предприятиях в сферах торговли, производства, промышленности, строительства. Заработная плата составляет от 13 до 30 тысяч рублей в зависимости от нагрузки и сложности выполнения работ.

Полный список вакансий приведен на интерактивном портале Центра занятости населения Калининградской области.