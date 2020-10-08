Писатель Захар Прилепин станет гостем Дней литературы в Калининградской области

Захар Прилепин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специальным гостем Дней литературы в Калининградской области, который в этом году пройдут 20-й раз, станет писатель Захар Прилепин. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Торжественное открытие Дней литературы состоится в среду, 14 октября, в драматическом театре. В рамках церемонии открытия пройдет творческий вечер Захара Прилепина.

Вход на церемонию – по предварительной регистрации, открытой на сайте Калининградской областной научной библиотеки.

В рамках фестиваля пройдёт всероссийская акция «Тотальный диктант», состоятся онлайн-встречи с писателем Мариной Степновой и литературным критиком Галиной Юзефович, лекции, чтения стихов Бродского.

Дни литературы в этом году пройдут с 12 по 31 октября.