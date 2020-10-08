Жительница Калининграда получила травму в московском метро и подала в суд

Все произошло еще 11 марта. Как сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда Калининграда, неработающий эскалатор в метро не был огорожен, и наша землячка получила травму, из-за которой была вынуждена находиться на стационарном лечении. Все это время пострадавшая не могла заниматься своей предпринимательской деятельностью.

10 апреля калининградка направила в адрес московского метрополитена претензию, но ответа получила. Теперь она просит суд взыскать с ответчика причиненный здоровью вред, а также компенсацию морального вреда.

Судебное заседание назначено на 2 декабря.