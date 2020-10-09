Калининградец насмерть забил приятеля, который не смог раздобыть спиртного

Прошлой зимой жители Краснознаменска «сообразили на двоих». Выпили – не хватило. И тогда один из собутыльников опрометчиво пообещал раздобыть дополнительную партию спиртного. А когда не смог сдержать слово, был жестоко избит рассвирепевшим приятелем. Отчего, как определили впоследствии судмедэксперты, и скончался.

В суде (к слову, уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей) краснознаменец ушел в полный отказ: мол, выпивали – да, но никто ни с кем не ссорился и никто никого не бил, как только алкоголь иссяк, разошлись каждый по своим делам.

- Однако коллегия присяжных заседателей, исследовав доказательства, единогласно признала мужчину виновным в совершении описанного преступления и не заслуживающим снисхождения, - сообщили в пресс-службе Краснознаменского районного суда.

На основании этого вердикта подсудимому назначили наказание: 9 лет и 6 месяцев исправительной колонии особого режима.