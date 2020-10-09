В Калининграде полицией задержан коммивояжер из Ставрополья

Началось с того, что возвращавшуюся с дачи домой 80-летнюю жительницу Калининграда любезно предложил подвезти обходительный молодой человек. Уже в салоне автомобиля он вдруг принялся уговаривать пенсионерку приобрести комплект постельного белья и подушки по удивительно низкой цене – 50 рублей штука. Коммивояжер оказался настолько пронырливым, что смог-таки просочиться в двери квартиры вслед за хозяйкой, захватив с собой несколько образцов своего товара. Однако тут же выяснилось, что стоимость подушек и одеял выросла сразу в тысячу раз. В надежде избавиться от сверхнавязчивого сервиса, женщина согласилась заплатить 5 тысяч рублей. Но когда взяла из своих сбережений пачку купюр и начала отсчитывать нужное количество, продавец, ни слова не говоря, сгреб все деньги и скоренько ушел. Все-таки потерявшая пресловутые 50 тысяч рублей калининградка позвонила в полицию.

- Сотрудники угрозыска ОМВД России по Ленинградскому району опросили заявительницу и составили фоторобот злоумышленника, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Сложность в поиске состояла еще в и том, что женщина не запомнила номер автомобиля, на котором ее подвозили. Несмотря на это, сотрудники уголовного розыска в кратчайший срок установили личность подозреваемого.

Оказалось, 29-летний житель Ставропольского края прибыл к нам несколько дней назад. Похищенные деньги были у него изъяты и возвращены потерпевшей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям. Полиция предлагает всем пострадавшим от подобных действий обращаться по телефону 55-46-02.