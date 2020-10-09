В Калининграде начинается отопительный сезон

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Администрация Калининграда решила начать отопительный сезон, не дожидаясь «законных» среднесуточных +8 градусов в течение пяти дней. Об этом сообщается на странице мэрии в «Фейсбук». Первыми тепло получат школы и детские сады.

«Уже завтра начинаем разогревать котлы на всех наших котельных и РТС. Примерно 3 дня понадобится на то чтобы «Калининградтеплосеть» вышла на рабочую мощность. Если на следующей неделе батареи ещё не нагреются, тогда нужно звонить в свою управляющую компанию, возможно она не развоздушила систему», - сообщили в мэрии Калининграда.

Телефоны диспетчерской Теплосети: 667-105; 667-107.