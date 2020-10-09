Янтарный комбинат добыл уже 15-й самородок с начала 2020 года

. Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

На Янтарном комбинате добыт самородок весом 1,2 кг. Это уже пятнадцатый самородок, обнаруженный в карьере с начала 2020 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Самородку присвоили имя «Эльбрус». Такое название янтарный тяжеловес получил за характерную форму, напоминающую очертания самой высокой горы в России. Эльбрус, высота которого составляет 5642 метра, является стратовулканом и имеет две вершины – Восточную и Западную.

Самородок имеет насыщенно-медовую окраску, почти гладкую поверхность с одной стороны и неоднородную, напоминающую крутые горные склоны – с другой. По форме «Эльбрус» близок к трапеции.

Янтарные самородки в природе встречаются редко: только в течение трех предшествующих лет за сезон удавалось обнаружить 17–18 янтарных самородков за сезон, до этого их число не превышало шести в год.