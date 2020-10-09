В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде в пятницу, 9 октября, в течение дня не будет электричества в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Пригородная 2, 15, 15/1, 18-20, 22; пер. Воздушный 7, 9-11, 12, 14, пер. Радистов 2, ул. Белинского 40, 40а, 53, 55-63, ул. Воздушная 7, ул. Глазунова 7б, ул. Красносельская 32, 34, 40, 42, 44, 53, 55, 58, 59, 63, 67а, 67б, 71а, 22е.

От холодной воды с 10.00 до 15.00 отключены дома по ул. Колхозная 4д, 4е; ул. 9 Апреля 62, 5; ул. Л. Иванихиной 16а.

Также до 15.00, но уже от горячей воды, отключат дома по ул. У. Громовой 32-38, 40-50, 52-58, ул. Генерала Толстикова 67-81, ул. Л. Иванихиной 10, 12, 14, 16, ул. Интернациональная 9-25.