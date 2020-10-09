Калининградская область вошла в топ-10 направлений для укрепления психического здоровья

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Всемирному дню психического здоровья, 10 октября, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России лучше всего лечить нервную систему.

Большинство туристов (38.24 %) укрепляет нервную систему на отдыхе в Крыму. Второе место заняли курорты Кавказских Минеральных Вод: 18.63% едут на Воды не только лечить пищеварение, но и восстанавливать психическое здоровье. «Бронзу» в рейтинге лучших бальнеонаправлений для лечения нервной системы получил Краснодарский край — 16.67%.

По данным опроса Tvil.ru, туристы также отправляются «лечить нервишки» в Алтайский край и республику Алтай (12.75%), Ленинградскую область (4.9%) и Калининградскую область (2.94%). Меньше всего подходят для восстановления душевного баланса, по мнению туристов, Башкирия (1.96%), Татарстан (1.96%), Московская и Кемеровская области (по 0.98%).