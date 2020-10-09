Четыре студента, два школьника, пять медиков: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 67 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

- 11 пенсионеров, все старше 65 лет;

- 39 работающих (пятеро медицинских работников, четверо служащих, четыре работника промпредприятий, два сотрудника общественного питания, три сотрудника торговых объектов, два сотрудника образования, три сотрудника правоохранительных органов, по одному работники сферы ЖКХ, банка, учреждений культуры, водитель, ещё 12 человек работают в иных организациях);

- учащийся Школы 3 (контакт в семье);

- ученица ШИЛИ;

- воспитанник детского сада 119 Калининград (контакт в семье, группа закрыта);

- два студента БГА (группа на дистанте);

- студентка БФУ;

- студентка Балтийского информационного техникума (выявлена на изоляции);

- ребёнок 2 лет (контакт в семье)

Всего в области по состоянию на пятницу, 9 октября, зарегистрировано 4970 заболевших.