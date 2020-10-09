Под Правдинском «Хендай» съехал в кювет, пострадали два пассажира

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Правдинском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на 16-м километре автодороги «Ельники-Дружба-Железнодорожный-Новое». 33-летний водитель «Хендая» не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии 30-летний и 32-летний пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Ещё одна авария произошла в Багратионовском районе. Там 22-летняя водитель «Фольксвагена» не справилась с управлением и врезалась в придорожное дерево. В результате наезда девушка получила телесные повреждения.