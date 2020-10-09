В мэрии рассказали, как в Калининграде ловят и наказывают пассажиров без масок

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде три раза в неделю проводят рейды и вычисляют пассажиров без масок. Для проверок привлекают сотрудники администрации и министерств привлекают полицию. Проверяют как городской, так и пригородный общественный транспорт.

Об этом начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения мэрии Калининграда Александр Химич сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, горожане в своем большинстве с пониманием относятся к проверяющим, без споров надевают маски и претензий не высказывают. То есть пассажиры едут без маски, но при проверке эта маска у них почти всегда оказывается в наличии.

- Маски есть практически у всех. Редкие случаи, когда маски нету. В этих случаях мы иногда даже свои маски, которые есть в запасе, отдаем,- говорит чиновник и отмечает, что из автобуса никого не выгоняют. – Мы можем отказать пассажиру в транспортной услуге, приостановить автобус и дождаться сотрудника полиции. Никто пассажира не вышвыривает из автобуса – такого не было и не может быть.

По словам Александра Химича за время рейдов приходилось и штрафовать.

- У нас были выписаны штрафы на руководителей предприятий-перевозчиков, состоялись суды. Уже судами наложены на эти предприятия штрафы, - говорит Александр Химич, отмечая, что пассажиры без маски также несут ответственность. – У людей, которые едут без масок. Доводы, как правило, одни и те же. Говорят: «Болезнь вы придумали», «Никакой болезни нет». Или же говорят: «Маска не помогает, мы смотрели много передач по телевизору». Мы говорим, что это не правда и что маска, перчатки и частое мытье рук, обработка поверхностей – меры, которые помогают.