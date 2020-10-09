Житель Светлого хранил дома части от оружия, 280 патронов и 5 штык-ножей

В Светлом будут судить местного жителя за незаконное хранение боеприпасов и частей от оружия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

49-летнего мужчину задержали в июне входе совместной операции УМВД и ФСБ. В его квартире в ходе обыска обнаружили более 280 патронов различных калибров, а также 5 штык-ножей. Кроме того, в его гараже полицейские нашли комплектующие части к огнестрельному оружию.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны мужчина нашел в ходе раскопок на местах сражения.

Уголовное дело направлено в Светловский городской суд для рассмотрения по существу.

Полицейские напоминают, что за незаконное хранение оружия, его частей и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность. Граждане, которые обнаружили похожие на оружие предметы, обязаны сообщать о них в полицию.