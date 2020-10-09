В Калининграде наркоторговцу грозит срок, почти равный его возрасту

Для начала оперативники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Центральному району Калининграда получили информацию о горожанине, который получил наркотическое вещество, расфасовал его на разовые дозы и готовится осуществить т. н. «закладки», рассовав «дурь» по условным местам, откуда товар должны будут забирать покупатели. Один из таких тайников с амфетамином удалось обнаружить в лесополосе возле улицы с дивным названием Велосипедная дорога. Ну а самого пушера взяли в подъезде по месту жительства.

- У задержанного были изъяты полимерные свёртки с аналогичным веществом, упаковочные материалы, электронные весы и мобильный телефон, - добавили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В отношении 18-летнего калининградца возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в значительном размере.

А вот этот момент важен, ибо соответствующий пункт соответствующей статьи УК РФ предусматривает для виновных наказание в виде лишения свободы в интервале от 8 до 15 лет. Прилагаемый к этому штраф в размере до 500 тысяч рублей представляется уже не столь ужасным, с учетом того, что мужать парню придется за решеткой.