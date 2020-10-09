Алиханов поручил включить отопление во всех городах Калининградской области

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Отопительный сезон в муниципалитетах Калининградской области должен начаться на следующей неделе. Соответствующее поручение главам местных администраций дал губернатор Антон Алиханов в пятницу, 9 октября.

По словам Алиханов, тепло должно поступать в социальные учреждения и жилые дома в «понедельник-вторник».

Ранее «Комсомолка» писала, что мэрия Калининграда приняла решение начать отопительный сезон, не дожидаясь «законных» среднесуточных +8 градусов в течение пяти дней.

«Уже завтра начинаем разогревать котлы на всех наших котельных и РТС. Примерно 3 дня понадобится на то чтобы «Калининградтеплосеть» вышла на рабочую мощность», - заявили в администрации Калининграда.