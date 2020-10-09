Стало известно, какие медики в Калининграде получают выплаты за работу с COVID-19

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В Калининградской области медицинские работники получают все так называемые президентские выплаты, связанные с пандемией коронавируса. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- Все выплаты, предусмотренные действующим законодательством, у нас медработники получают все, во всех медицинских организациях, - говорит министр. – Они делятся на две принципиальные категории. Это люди, которые должны работать с коронавирусной инфекцией, то есть они целенаправленно работают с пациентами, инфицированными COVID-19. Вторая группа медработников – те, которые как бы не должны были, но по тем или иным причинам столкнулись. Например, начали лечить хирургическую болезнь, а в процессе лечения оказалось, что у этого больного коронавирусная инфекция. Они все получают эти выплаты.

Министр отметил, что выплаты находятся на контроле на всех уровнях, в том числе и на федеральном.

- Поэтому невозможно слукавить, - заключил Александр Кравченко.